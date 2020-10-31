بلجيكا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت بلجيكا، اليوم السبت، تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد يوم من إعلان الحكومة اعتزامها تشديد القيود على الحياة العامة.

وقال معهد «ساينسانو» للصحة العامة في بلجيكا، إنه تم تسجيل 21 ألفاً و448 إصابة في البلاد يوم الثلاثاء الماضي، وهو أحدث يوم تتوفر فيه أرقام محددة.

يشار إلى أن بلجيكا، التي يصل عدد سكانها إلى 11 ألف نسمة، ضمن دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً بالجائحة بالنظر إلى التعداد السكاني.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر جو كرو، أمس الجمعة، أنه بداية من بعد غدٍ الاثنين، سيتم إغلاق جميع المحال التجارية غير الضرورية لمدة شهر، على الأقل. ويستطيع الزبائن الحصول على أغراضهم عبر الإنترنت، في حين سيتعين على الأفراد الذين تتطلب أعمالهم اتصالاً مباشرة مع الزبائن، مثل صالونات الحلاقة، وقف أنشطتهم تماماً.

كما ستخضع اللقاءات الاجتماعية لقيود مشددة، حيث لن يسمح إلا بزيارة واحدة لكل منزل في الأسبوع - باستثناء الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، والذين يمكنهم تلقي زيارة أخرى أسبوعياً.

وكانت الحكومة أمرت بالفعل بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم، وفرضت حظر التجول ليلاً في وقت سابق هذا الأسبوع. وأصبح العمل من المنزل إلزامياً بالفعل حيثما أمكن ذلك.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن بلجيكا بها أعلى معدل إصابات في الاتحاد الأوروبي، وأن المستشفيات امتلأت سريعاً في أجزاء كثيرة من البلاد.



