بولندا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت بولندا، اليوم السبت، تسجيل عدد قياسي جديد من إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية بواقع 22 ألفاً، بعدما قررت الدولة الكاثوليكية الإبقاء على جميع الجبانات مغلقة خلال يوم "جميع القديسين"، الذي يوافق العاشر من نوفمبر، بهدف احتواء الفيروس.

وقالت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، إنه جرى تسجيل 280 حالة وفاة جديدة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد بسبب مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا إلى 5631.

وأعلنت الحكومة البولندية أنها سوف تنشئ مستشفيات مؤقتة في العديد من المناطق بأنحاء البلاد، لتوفير 5500 سرير لمرضى "كوفيد- 19".

وتم بالفعل إقامة مستشفى طوارئ في استاد لكرة القدم بالعاصمة وارسو، التي تضررت على نحو خاص جراء الوباء.



