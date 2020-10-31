السعودية تسجل 402 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5402 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى تسجيل 402 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 347 ألفاً و282 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 433 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 333 ألفاً و842.