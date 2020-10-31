إجمالي إصابات «كورونا» في كندا 234 ألفاً و939



وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 234 ألفاً و939 حالة، اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 10 آلاف و163، حتى صباح السبت، بزيادة 36 وفاة عن التوقيت نفسه أمس الجمعة.

وتعافى من مرض «كوفيد 19» الذي يسببه الفيروس 196 ألفاً و935 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 39 أسبوعاً تقريباً.