السعودية تحدد مدة إقامة القادمين للعمرة من الخارج

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، عن أن الأجانب القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ستكون مدة إقامتهم داخل البلاد 10 أيام فقط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان اليوم السبت، إن «مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام».

وأضافت أن «الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق (اعتمرنا) هي إلى نهاية ديسمبر المقبل فقط».

وتبدأ غداً الأحد المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، والتي تتضمن رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية، وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها.



