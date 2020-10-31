تدشين المطار الجديد في العاصمة الألمانية برلين



أعرب كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، عن اعتقاده بأن افتتاح مطار العاصمة الألمانية الجديد اليوم السبت يعتبر بمثابة «يوم تاريخي».

وقبل إقلاعه من ميونيخ على متن طائرة خاصة، متوجهاً إلى برلين للمشاركة في افتتاح المطار، الذي تأجل موعد افتتاحه مرات عدة على مدار السنوات التسع الماضية، قال شبور مازحاً: «ما زلت لا أستطيع أن أصدق الأمر تماماً».

وأضاف شبور أن لوفتهانزا تأسست في برلين، وأعرب عن سعادته بأن يكون هناك في برلين مطار «يليق ببلادنا».