رئيس الوزراء المصري يصل بغداد

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول المصري بنظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، ومسؤولين آخرين.

وبحسب مصدر عراقي، فإن رئيس الوزراء المصري سيشارك في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية قبل ثلاثة أيام.

وتعقد اللجنة المشتركة جلستها الرئيسية اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.