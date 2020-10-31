طلبة المدارس يبتكرون أفكاراً بيئية لتصميم الخمسين

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل ضمن مبادرة" 50 X 50 " التي تستهدف إشراك طلبة المدارس في مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة الذي أطلقه مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وشارك بالورشة 50 طالبا وطالبة من طلبة مجمع زايد التعليمي في الشارقة، وناقشت الورشة محور "الاستدامة ومستقبل البيئة"، وتأتي الورشة في إطار سلسلة ورش تعتزم الوزارة تنظيمها لطلبة المدارس ليسهموا وبفعالية في مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة من خلال تعرفهم على الأولويات الوطنية المرتبطة بالعديد من القطاعات الحيوية في الدولة.

واستقطبت الورشة 50 فكرة إبداعية من الطلبة المشاركين فيها حيث بحثوا أفضل الأفكار والمقترحات التي من شأنها إحداث الأثر المطلوب في مجال "الاستدامة ومستقبل البيئة" ومن المقرر تنظيم عدد آخر من الورش حول ذات المحور في عدد من المدارس والمجمعات التعليمية بحيث يفسح المجال للمزيد من الطلبة لتقديم أفكارهم ومناقشتها وتطويرها بما يخدم المحور محل النقاش.

وقدم الطلبة خلال مشاركتهم بالورشة مجموعة من الأفكار الريادية التي يمكن تطبيقها على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى التخطيط الحكومي لاستدامة البيئة و تنوعت ما بين تقديم حلول عملية لعدد من الممارسات السلبية الضارة بالبيئة وتوجيه الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في مشاريع إعادة التدوير على مستوى الدولة وتغيير نمط استهلاك الطاقة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتحفيز الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنتاج الطاقة من خلال توزيع أجهزة قادرة على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية والعمل على زيادة المساحات الخضراء في الدولة إلى جانب تصميم حملات توعية لتعريف الأفراد بحجم استهلاكهم اليومي للطاقة، فضلا عن الاستفادة من الربوتات في عمليات تنظيف مياه البحر والاستفادة من الزراعة المائية وتوسيع نطاق الزراعة العضوية.

وأشادت حصة الزريهي مديرة مجمع زايد التعليمي في السيوح بمستوى الأفكار التي قدمها الطلبة في الورشة التفاعلية التي عكست بدورها مستوى متقدما من الوعي والإدراك اللذين يتحلى بهما الطلبة مثمنة كذلك حرص القيادة الرشيدة على إشراك الطلبة في هذا الحراك الوطني البناء إلى جانب إيمانها المطلق بقدرة الأجيال القادمة على صناعة مستقبلها والمضي قدما في استدامة نهضة الدولة في مختلف القطاعات.

وتتيح مبادرة " 50 X 50 " الفرصة لطلبة المدارس ليشاركوا في مجمل الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاما القادمة حيث تم تحديد أربعة محاور ضمن المبادرة لطلبة المدارس وهي أسلوب الحياة في المستقبل والاستدامة ومستقبل البيئة ومستقبل القيم الإماراتية والوظائف والمواهب في المستقبل وصممت تلك المحاور بما ينسجم مع الرؤية التعليمية والتربوية لوزارة التربية والتعليم التي تعمل على تأهيل الطلبة للمستقبل ورفدهم بكافة المهارات الكفيلة ليكونوا فاعلين ومؤثرين وقادرين على استدامة تفرد الدولة وتميزها في مختلف المجالات.