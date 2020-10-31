إندونيسيا تسجل 3143 إصابة جديدة بكورونا

أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 410088.

وسجلت إندونيسيا أيضا 87 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13869.

وتأتي إندونيسيا في المركز الأول في تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.