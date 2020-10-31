روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت روسيا 18140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، منها 4952 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و618116 حالة منذ بدء الجائحة.

وأبلغت السلطات عن 334 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 27990 حالة.

وكانت روسيا قد سجلت في اليوم السابق 18283 إصابة جديدة و355 وفاة بالمرض.