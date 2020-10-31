إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 1.19 مليون حالة

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 19ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 35 ألفا و878، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 150 ألفا و 376 مصابا، دون تغيير عن أمس الجمعة.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعا.