ألمانيا تسجل أكثر من 527 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 527 ألفا و916 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 10 آلاف و462 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 351 ألفا و921 حالة.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.