الهند تسجل 48268 حالة إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 8.1 مليون اليوم السبت, بعد تسجيل 48268 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في عدد الحالات في العالم بعد الولايات المتحدة لكنها تشهد انخفاضا في الإصابات الجديدة منذ سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 551 حالة ليصل الإجمالي إلى 121641.