المكسيك تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا و516 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت ستة آلاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و516 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918811 إصابة و91289 وفاة.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وكانت الوزارة قالت قبل أيام إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.