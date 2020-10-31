ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب اليونان وتركيا

بحث عمال الإنقاذ في مدينة إزمير بغرب تركيا اليوم السبت بين الأنقاض عن ناجين من زلزال قوي وقع في بحر إيجة أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 27.

وقال مسؤولون إن الزلزال أودى بحياة 25 شخصا في مناطق ساحلية في غرب تركيا، بينما لقي صبي وفتاة حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد انهيار جدار عليهما.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأنّ شدّة الزلزال بلغت 7 درجات، وسُجّل قبيل الساعة 12,00 ت غ في بحر إيجه جنوب غرب إزمير ثالث أكبر مدن تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانيّة.

وتسبّب الزلزال بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى البلدات على الساحل الغربي لتركيا.

وسُجل بعض من أقوى الزلازل في العالم على خط الصدع الذي يعبر تركيا وصولا إلى اليونان.

وعام 1999 ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات مناطق في شمال غرب تركيا موديا بأكثر من 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

في اليونان أودى آخِر زلزال قويّ بشخصين في جزيرة كوس قرب ساموس، في يوليو 2017.



