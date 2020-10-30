«مسام» ينزع 5 آلاف لغم حوثي في 20 يوماً

الرياض (وكالات)

ذكر موقع مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أنه نزع ما يقارب 5 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال 20 يوماً منذ الثالث من أكتوبر الجاري.

ونشر مقالاً تضمن إحصائية تشير إلى أن المشروع أزال من مخلفات ميليشيات الحوثي 4820 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الفترة، بينها 1550 في الأسبوع الثالث من هذا الشهر. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت الأراضي اليمنية بكميات هائلة من الألغام «حتى استحق هذا البلد لقب» أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلال العمليات الأخيرة لنزع الألغام الحوثية يكون مسام قد طهر الأراضي اليمنية من 194 ألف لغم وقذيفة ومتفجرات منذ انطلاقه منتصف عام 2018.