انطلاق عملية عسكرية ضد «داعش» في ديالى

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، أن قوات من الجيش والشرطة شنت أمس، عملية أمنية لتفتيش وتطهير قرية «الخيلانية» من عناصر تنظيم «داعش» في محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية في بيانها أن قوات من «الفرقة الخامسة وشرطة ديالى شنت عملية لتفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية وأن القوات عثرت على وكرين داخل أنفاق». وأضاف «أن الجهد الهندسي المرافق للعملية باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب بهدف حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية، وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة».

وكان 5 أشخاص من عائلة واحدة قد قتلوا بانفجار جثة مفخخة في قرية «الخيلانية» عندما حاول أفراد بالعائلة سحب جثة أحد أبنائها قتل من قبل تنظيم «داعش» من مكانها وتبين أنها مفخخة من قبل التنظيم في السابع والعشرين من الشهر الجاري.