واشنطن والأمم المتحدة تأملان أن تؤدي مفاوضات الترسيم بين إسرائيل ولبنان إلى حل

بيروت (وكالات)

أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الرئيس اللبناني، ميشال عون على مسار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية جنوباً، والتقى في هذا الإطار السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وأطلع كوبيتش الرئيس عون أمس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «على تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا الأربعاء والخميس الماضيين في الناقورة، والأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات على رغم وجود وجهات نظر مختلفة هي موضع التفاوض الذي سيستأنف الشهر المقبل».

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون السفيرة شيا أمس، وتطرق البحث إلى مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي تتواصل في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة ويشارك فيها ممثل عن الولايات المتحدة الأميركية بصفة وسيط مسهّل للتفاوض.

وعرض عون مع السفيرة الأميركية العلاقات اللبنانية - الأميركية وسبل تطويرها، كما تناول الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر الحالي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية الأربعاء، وانطلقت الجولة الثالثة أمس الأول.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية في بيان أمس، أن الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يأملان أن تفضي المفاوضات غير المباشرة القائمة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية إلى حلّ. وقال بيان السفارة الأميركية «تأمل الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره، وقد أعرب الطرفان عن التزامهما بمتابعة المفاوضات الشهر المقبل».