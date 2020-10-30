الشرطة الروسية تقتل شاباً طعن ضابطاً

موسكو (وكالات)

قال محققون روس، أمس، إن الشرطة الروسية قتلت بالرصاص فتى يبلغ من العمر 16 عاماً في منطقة «تتارستان»، بعد أن حاول إشعال النار في مركز شرطة محلي وطعن ضابطاً.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، التي تتعامل مع الجرائم الكبرى، في بيان إنها تتعامل مع الحادث على أنه محاولة لعمل إرهابي وفتحت قضية جنائية. وقال البيان إن الشاب حاول إشعال النار في مركز للشرطة في بلدة «كوكمور»، باستخدام زجاجة مولوتوف، وطعن ضابط شرطة 3 مرات خلال محاولة اعتقال.

وأضافت أن ضابط شرطة آخر أطلق طلقات تحذيرية في الهواء قبل إجباره على إطلاق النار، قائلاً: «إن الفتى الذي لم يكشف عن اسمه توفي متأثراً بجراحه قبل وصول المسعفين إلى مكان الحادث». ولم يتضح على الفور دافع المراهق لمثل هذا الهجوم.