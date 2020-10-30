بلجيكا تفرض إجراءات إغلاق إضافية لوقف تفشي كورونا

أعلنت بلجيكا، اليوم الجمعة، تشديد قيود وإجراءات الإغلاق الخاصة بأنشطة الحياة العامة في البلاد من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو هذه الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي.

وقلصت الحكومة العدد المسموح له بالتجمع في الخارج إلى أربعة أشخاص واشترطت أن يرتدوا الكمامات ويحترموا التباعد الجسدي الضروري.

بالنسبة للمدارس، ستمدد العطلة الحالية إلى 15 نوفمبر المقبل. وعند العودة يوم 16 نوفمبر، ستفتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية أبوابها لاستقبال التلاميذ. أما الإعداديات والثانويات، فسيتم التعليم حضورياً بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المائة وذلك حتى الأول من ديسمبر حين يتم تقييم للوضع. وبالنسبة للتعليم العالي، ستكون الدروس عن بعد.

وبلجيكا من أكثر البلدان تأثراً بالفيروس. حيث تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء 11 ألفاً. وهي الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 98 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

ولم تعلن بلجيكا إغلاق حدودها لكنها أوصت مواطنيها بشدة بعدم السفر في الوقت الحالي.

كما لم تمنع الحكومة البلجيكيين من التنقل داخل بلادهم خلال النهار. وأبقت على حظر التجول الليلي الذي أعلنته الجمعة الماضي من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً في بعض المناطق ومن العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً في مناطق أخرى بينها العاصمة بروكسل.

وبات العمل عن بعد إلزامياً متى كان ذلك ممكناً. وحيث يكون غير ممكن، يكون ارتداء الكمامات إجبارياً. كما سيتعين عن المؤسسات التأكد من تهوية جيدة لأماكن العمل. وستقوم الحكومة بزيارات رقابة للتأكد من احترام هذه الإجراءات.

وسيتعين على كل المتاجر غير الضرورية أن تغلق أبوابها بشكل كامل. ويمكن لها أن تقوم بخدمة التوصيل. وسيتم تقييم الوضع في ديسمبر لمعرفة ما إن كانت الوضعية الوبائية تسمح بإعادة فتح تلك المحلات.

أما محلات بيع الغذاء، فستبقى مفتوحة. وحث رئيس الوزراء، السكان على عدم تخزين الأغذية.

كما يتعين على المؤسسات والمحلات، التي يحتاج عملها لاتصال مباشر، مثل محلات الحلاقة والتجميل، أن تغلق أبوابها أيضاً ضمن هذه الإجراءات الجديدة.