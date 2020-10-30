أكثر من 85 مليون أميركي صوتوا مبكراً في الانتخابات الرئاسية

صوت أكثر من 85 مليون أميركي مبكراً في الانتخابات الرئاسية قبل أربعة أيام من يوم الاقتراع.

ووفقاً لـ"مشروع الانتخابات الأميركية" في جامعة فلوريدا، فقد حقق التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60 بالمئة من إجمالي المشاركة في 2016.

وباتت تكساس ثاني ولاية، بعد هاواي، تتخطى حاجز العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت مقارنة بانتخابات 2016 قبل يوم التصويت المحدد الثلاثاء المقبل.

واليوم الجمعة هو آخر يوم للتصويت المبكر في عدد من الولايات في أنحاء البلاد منها جورجيا وأريزونا.

وبدا دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية، متفائلاً بشأن شعبيته في ولاية تكساس. وقال للصحفيين، في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة في إطار حملته الانتخابية "في تكساس... أداؤنا جيد للغاية هناك".

بدوره، يواصل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، منافس ترامب، حملته الانتخابية وسيزور ولايات ويسكونسن ومينيسوتا وأيوا في أكثر أيام حملته ازدحاماً حتى الآن.

ويركز بايدن على ما يعتبره فشل إدارة ترامب في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد التي أودت بحياة 228,675 أميركياً. كما أصابت عدوى الفيروس أكثر من 9 ملايين أميركي، ما يجعل الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً بالوباء من حيث الإصابات والوفيات.