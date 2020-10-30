لأول مرة.. هولندا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت هولندا أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية للمرة الأولى اليوم الجمعة.

وسجل المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، المكلف بمتابعة مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، 11 ألفاً و141 حالة جديدة، بزيادة قدرها 865 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت السلطات أنه يجرى حالياً أيضاً فحص المزيد من الأشخاص للكشف عن الفيروس.

وفي الإجمال، سجلت هولندا أكثر من 330 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن ونحو 7 آلاف و350 حالة وفاة بسبب الفيروس.