إيطاليا: رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية بلغ 31 ألفاً

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 31084 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتمثل هذه الزيادة رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية منذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير الماضي.

وكان الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية يبلغ 26831 حالة. وقد سجل أمس الخميس.

وأعلنت الوزارة أيضاً تسجيل 199 وفاة جديدة، اليوم، بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مقارنة بتسجيل 217 أمس.

وبلغ مجموع من أصيبوا بالمرض أكثر من 646 ألفاً. فيما زادت الوفيات على 38 ألفاً.

وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وتصاعد الاحتجاجات ضد الإجراءات الهادفة لوقف تفشي الجائحة، دعا رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أمس الخميس، إلى الوحدة الوطنية.

كانت الحكومة الإيطالية قد فرضت، الاثنين الماضي، أكثر القيود صرامة منذ انتهاء الإغلاق الشامل في يونيو الماضي، بهدف احتواء الجائحة.

وصدرت أوامر بإغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة 6 مساء كل يوم، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات، وإبلاغ المدارس الثانوية بتنظيم فصول دراسية على الإنترنت لما لا يقل عن 75 بالمئة من الطلبة.

وشهدت مدن إيطالية عدة مظاهرات سلمية من جانب أصحاب الأعمال والعاملين المتضررين من القيود الجديدة.

ولكن وقعت أعمال عنف مؤخراً في مدن فيرونا وجنوة وباليرمو، يرجع معظمها إلى النشطاء اليمينيين واليساريين والمتعصبين من مشجعي كرة القدم والجماعات الإجرامية.