14 قتيلا ومئات الجرحى في زلزال ضرب اليونان وتركيا

قتل أربعة عشر شخصا على الأقل وأصيب المئات في تركيا واليونان، اليوم الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي سواحل البلدين المتجاورين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال سجل على بعد 14 كلم قبالة بلدة "نيون كارلوفاسيون" على جزيرة "ساموس" اليونانية في بحر إيجه.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر. لكن التقديرات الأولية في اليونان تشير إلى أن قوته بلغت 6.6 درجة.

على الجانب التركي، لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 419 آخرون في مدينة إزمير بغربي البلاد.

واندلعت أمواج مد عاتية على نطاق صغير في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المدينة المطلة على بحر إيجه.

ويعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص ما يزالون محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة. وما تزال عمليات البحث عنهم جارية.

في اليونان، قتل شخصان على الأقل إثر انهيار جدار في جزيرة "ساموس" اليونانية. وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عاماً. وهما أول قتلى الزلزال في اليونان.

وشعر سكان العاصمة اليونانية أثينا وجزيرة كريت بالهزة الأرضية.

وأظهرت المشاهد أن الزلزال تسبب في فيضان المياه في ميناء "ساموس". ونقل التلفزيون الرسمي عن ميخالي ميتسيوس نائب رئيس بلدية "ساموس" قوله إن "جدران بعض المنازل تداعت ولحقت أضرار بالعديد من المباني".

وأفاد التلفزيون اليوناني عن موجات تسونامي صغيرة في جزيرة "ساموس".