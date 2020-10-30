8 قتلى وعشرات الجرحى في زلزال قوي ضرب اليونان وتركيا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تركيا واليونان، اليوم الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي سواحل البلدين المتجاورين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال سجل على بعد 14 كلم قبالة بلدة "نيون كارلوفاسيون" على جزيرة "ساموس" اليونانية في بحر إيجه.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر. لكن التقديرات الأولية في اليونان تشير إلى أن قوته بلغت 6.6 درجة.

في اليونان، قتل شخصان على الأقل إثر انهيار جدار في جزيرة "ساموس" اليونانية. وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عاماً. وهما أول قتلى الزلزال في اليونان.

وشعر سكان العاصمة اليونانية أثينا وجزيرة كريت بالهزة الأرضية.

وأظهرت المشاهد أن الزلزال تسبب في فيضان المياه في ميناء "ساموس". ونقل التلفزيون الرسمي عن ميخالي ميتسيوس نائب رئيس بلدية "ساموس" قوله إن "جدران بعض المنازل تداعت ولحقت أضرار بالعديد من المباني".

وأفاد التلفزيون اليوناني عن موجات تسونامي صغيرة في جزيرة "ساموس".

على الجانب التركي، لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 200 آخرون في مدينة إزمير بغربي البلاد.

واندلعت أمواج مد عاتية على نطاق صغير في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المدينة المطلة على بحر إيجه.

ويعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.