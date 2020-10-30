قلق أوروبي من نقص أسرّة العناية المركزة مع زيادة إصابات كورونا

عبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، اليوم الجمعة، عن قلقه من احتمالات نقص في عدد أسرّة وحدات العناية المركزة وسط زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وتركز قلق المركز الأوروبي حول الدول والمناطق التي لم تشهد زيادة في الربيع. وبالتالي، "قد تكون أقل استعدادا"، حسبما قال المركز التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "رغم أنه ليس لدينا بيانات محددة بشأن السعة الحالية للمستشفيات، نعتقد أن الطلب على المستشفيات ووحدات العناية المركزة، قابل للزيادة بشكل كبير لدرجة سوف تتعرض فيها المستشفيات للضغط".

وفي 25 أكتوبر الجاري، كانت الوكالة قد قالت إن المستشفيات أو وحدات العناية المركزة في 24 دولة استقبلت المزيد من المرضى جراء كوفيد-19 مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ويغطي المركز، ومقره ستوكهولم، دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وتابع المركز "على عكس الزيادة في ربيع 2020، فإن العدوى تزيد الآن بأسلوب أكثر اتساعا، ما يؤثر على أجزاء أوسع من الأراضي الوطنية في نفس الوقت".