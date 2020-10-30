السعودية: 398 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره إلى 346880 حالة.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في المملكة، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 404 حالات تعاف. وهو ما يرفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 333409 حالات.

وأحصت السلطات الصحية 20 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5383 حالة.