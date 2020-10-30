جنيف تستضيف لقاءات بهدف إنهاء القتال في قره باغ

بدأ اجتماع وساطة جديد في جنيف، اليوم الجمعة، يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح في ناغورني قره باغ حيث تدور اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وقوات أرمينية.

وكتبت آنا ناغداليان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، على فيسبوك "بدأ اجتماع لوزير الخارجية الأرميني زُهراب مناتساكانيان مع رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جنيف".

ويوجد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف أيضا في جنيف، اليوم الجمعة، للاجتماع بشكل منفصل مع رؤساء مجموعة مينسك، وفقا لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان سيجتمعان.

ومجموعة مينسك، التي شكلتها قبل فترة طويلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي الوسيط الرئيسي في هذا الصراع.

وانفصلت ناغورني قره باغ، وهي منطقة جبلية تسكنها غالبية من الأرمن، عن أذربيجان في التسعينات بعد حرب أودت بحياة 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الأذربيجاني والأرمن. وحتى الآن، توصلت الطرفان إلى ثلاثة اتفاقات لوقف إطلاق النار. لكنها جميعا لم تصمد. وتتواصل المعارك في الإقليم.