أكثر من مليون و182 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,182,840 شخص في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، اليوم الحمعة.

وأصيب أكثر من 45,105,670 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 30,209,500 منهم حتى اليوم.

وسجلت الخميس 7040 وفاة و547,647 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1021) والهند (563) والبرازيل(513).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 228,675 وفاة من أصل 8,947,830 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,554,336 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 158,969 وفاة من أصل 5,494,376 إصابة، ثم الهند مع 121,090 وفاة (8,088,833 إصابة) والمكسيك مع 90773 وفاة (912,811 إصابة) وبريطانيا مع 45955 وفاة (965,340 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 104 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (98) وإسبانيا (76) والبرازيل (75).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4,634 وفاة من أصل 85940 إصابة (25 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة) فيما تعافى 80967 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة 398,833 وفيات من أصل 11,196,651 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 273,520 وفاة من أصل 9,960,585 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 238,743 (9,175,573 إصابة).

وسجلت آسيا 169,367 وفاة (10,450,387 إصابة) والشرق الأوسط 59022 وفاة (2,526,744 إصابة) وإفريقيا 42334 وفاة (1,761,303 اصابة) وأوقيانيا 1021 وفاة (34435 اصابة).



