الكويت تسجل 671 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 125337 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 773 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8362 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6221 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 911354 فحوصات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 727 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 116202.