فلسطين تسجل 504 إصابات جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 178 إصابة.

وأضافت الوزيرة أن 39 مريضا يرقدون «في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 64741 إصابة تعافى منها 57234 وتوفي 553‬‬‬‬‬‬‬‬.