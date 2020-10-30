موسكو تعد بتطعيم جماعي ضد «كورونا» مع ارتفاع الإصابات

قالت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، إن المواطنين الراغبين في تطعيمهم ضد مرض كوفيد-19 ربما يتمكنون من ذلك الشهر المقبل إذا توفرت كميات كبيرة من جرعات اللقاح حينها، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه روسيا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية الجديدة تجاوزت 18 ألفا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائبة رئيس بلدية موسكو أنستاسيا راكوفا قولها إن موسكو تنشئ شبكة كبيرة من غرف التطعيم المتخصصة، مضيفة أن 2500 من المعرضين لخطر العدوى، من الأطباء والمعلمين في المقام الأول، تلقوا اللقاح بالفعل.

وقالت راكوفا اليوم في لقاء مع قناة روسيا 24 إن التطعيم الجماعي ليس ممكنا حتى الآن نظرا لعدم تسلم العدد المطلوب من جرعات اللقاح، وأضافت أنها تعتقد أن ذلك قد يحدث الشهر المقبل.

وتواجه روسيا تحديا يتعلق بزيادة إنتاج لقاحها حيث أشار الرئيس فلاديمير بوتين أمس الخميس إلى مشكلات تتعلق بتوفر المعدات والأدوات.

من ناحية أخرى قال الكرملين إن هناك نقصا في عدد الأطباء في أنحاء البلاد مع ارتفاع عدد الحالات.

وسجلت العاصمة 5268 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة، وهو عدد يقل عن المستوى القياسي الذي سجلته في مايو أيار لكنه يمثل أحد أعلى معدلات الزيادة في الإصابات منذ تخفيف إجراءات العزل العام.

وشهدت روسيا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية. وأعلنت السلطات تسجيل 18283 حالة جديدة اليوم الجمعة وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ بدء الجائحة. كما سجلت 355 وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لوفيات مرض كوفيد-19 في روسيا 27656 اليوم الجمعة، وسجلت البلاد مليونا و599976 إصابة بالفيروس حتى الآن لتجيء في المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.



