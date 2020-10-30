روسيا تسجل قفزة يومية جديدة في إصابات «كورونا»

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و355 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات لأول مرة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة بتجاوز مستوى 18 ألف حالة وانخفاضا طفيفا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس التي بلغت 17717 إصابة و366 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات كوفيد-19 مليونا و599 ألفا و976 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس 27656 حالة وفاة، مع تماثل 14519 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين مليونا و200 ألف و560 شخصا. وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا، حيث من المنتظر أن تبدأ عمليات التلقيح الشاملة ضد فيروس كورونا في روسيا، قبل نهاية الشهر المقبل، في انتظار إنتاج المراكز الروسية المختصة كميات من اللقاح تكون قادرة على الاستجابة للحاجة المحلية.

ويأتي الارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، وذلك بعد العودة المدرسية واستئناف مختلف القطاعات نشاطها الطبيعي.



