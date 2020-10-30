فرنسا: نتوقع المزيد من الهجمات على أراضينا

وسط استنفار أمني أقصى وانتشار لعناصر الجيش في البلاد، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إنه من المرجح وقوع المزيد من الهجمات على أراضي فرنسا، بعد الهجوم الذي صدم أمس الخميس مدينة نيس السياحية، إثر إقدام شاب تونسي على قتل 3 أشخاص داخل كاتدرائية نوتردام، قبل إصابته برصاص الشرطة والقبض عليه.

وأضاف دارمانان «علينا أن ندرك أن مثل هذه الهجمات المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى مثلها».