توقيف رجل يشتبه بأنه على صلة بمنفذ هجوم نيس الإرهابي

أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، أن رجلاً في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس، حيث قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.

ومنفذ الهجوم بسكين ضد رجل وامرأتين تونسي يبلغ من العمر 21 عاماً ووصل إلى فرنسا في التاسع من أكتوبر قادماً من إيطاليا.

وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث.