الاتحاد الأوروبي يتكفل بنقل المصابين بـ«كورونا» بين دوله

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 220 مليون يورو لنقل مصابين بكوفيد-19 من دوله المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول أعضاء أخرى تتوفر في مستشفياتها أسرة فارغة.

ودعت المسؤولة عقب اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الـ27 إلى تجميع المعطيات حول فيروس كورونا المستجد لأن «الاستعمال الجيد للمال يتطلب في المقابل معلومات جيدة».