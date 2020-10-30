إسبانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و173 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 23580 حالة وهو رقم قياسي يومي، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و136 ألفا و503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.