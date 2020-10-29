واشنطن: هجمات الحوثيين تهدد أمن المنطقة

عواصم (الاتحاد، وكالات)

عبرت عدد من الدول والمنظمات الإقليمية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لميليشيات الحوثي الإرهابية على وقع تصاعد اعتداءاتها الإرهابية بالطائرات المسيرة «المفخخة» والصواريخ الباليستية مستهدفة بشكل مباشر ومتعمد المدنيين والأعيان المدنية جنوب السعودية.

وأدان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن استهداف السعودية. وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر، إن هجمات الميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، وعليهم وقفها فوراً، مشدداً على الحوثيين وقف تعاملهم مع إيران، ومؤكداً أن هجماتهم تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأميركيين أيضاً. وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن «هذه الأعمال تثبت عدم جدية الحوثيين في التوصل لحل سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن».

بدوره، أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، عبر إطلاق طائرات مسيره ومفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا بأن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ. كما أكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إصرار ميليشيات الحوثي على تكرار جرائمها الإرهابية باستهداف السعودية. وندد العثيمين، في بيان، بـ«إطلاق ميليشيات الحوثي طائرات بدون طيار باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في السعودية».