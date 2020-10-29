وكلاء وزارات الصحة في دول «التعاون» يبحثون العمل المشترك

الرياض (وام)

عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس، افتراضياً جملة من الموضوعات ذات الاهتمام بالعمل المشترك في مقدمتها، متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 40، والبيان الختامي والإعلان الصادر عنه المتعلق بالمجال الصحي، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك. وبحث الوكلاء خلال الاجتماع رؤية الأمانة العامة بشان العمل المشترك في المجال الصحي لما بعد جائحة «كورونا» والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة حول الجهود الصحية التي اتخذتها دول المجلس في مواجهة الجائحة، والحد من انتشارها المتضمنة الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.