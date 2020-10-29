الجيش اليمني يأسر عناصر حوثية بعتادها في جبهة «بير المرازيق»

عدن، صنعاء (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل أمس، من أسر مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة «بير المرازيق» بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش استدرجت مجاميع من ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية التي تمكن أفراد الجيش من تحريرها مؤخراً باتجاه «بير المرازيق» البوابة الشرقية لمدينة «الحزم». وأضاف المصدر أن قوات الجيش أطبقت الحصار على المجاميع المتسللة وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما تمكنت من أسر آخرين بينهم قيادي ميداني، واستعادت 5 أطقم بعتادها وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، أمس، في مديرية «باقم» شمال محافظة صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي لوكالة الأنباء اليمنية إن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة باقم، تمكنت من استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي بالقرب من مثلث باقم». وأضاف العقيد العباسي «أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وأطقماً لميليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات».