السودان.. إصابة الصادق المهدي ومسؤولين حكوميين بـ«كورونا»

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن إصابة الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني، وكذلك مدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين بفيروس كورونا.

وأكد مجلس الوزراء في بيان أمس عن سلامة صحة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأضاف أن ذلك تم عقب إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، تطبيقا للإجراءات الصحية الاحترازية لوزارة الصحة الاتحادية في التعامل مع جائحة كورونا.

كما أعلنت عائلة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إصابته بالفيروس. وقالت مصادر من عائلة الصادق المهدي لـ«الاتحاد» إن المهدي في ظل رعاية طبية مكثفة، وأن معنوياته في درجة عالية، وهذا يساعد في تجاوبه مع العلاج.

وأضافت: أن الاتصالات تتوالى للاطمئنان على صحته من كبار رجال الدولة وأبناء الشعب السوداني، ومن أصدقائه في المنطقة والعالم.