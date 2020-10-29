«الشعبة البرلمانية» تشارك بافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان العربي

القاهرة (وام)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي أهمية جلسة البرلمان والتي تأتي عقب اختيار عادل العسومي لرئاسة البرلمان، معرباً عن تمنياته أن يشهد البرلمان تحت رئاسته تحقيق منجزات على المستوى العربي خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد فيها العديد من دولنا العربية أزمات كبيرة فضلا عن جائحة «كورونا» التي أثرت بدورها على الحياة الاقتصادية العربية والعالمية.

وقال: إن لجان البرلمان العربية الأربع قامت برفع تقاريرها وتوصياتها إلى جلسة البرلمان اليوم لاعتمادها.

وأضاف أن الجلسة استعرضت تقريرا حول التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان والعراق.