ترامب وبايدن يعقدان تجمعات في فلوريدا لكسب أصوات الهيئة الناخبة

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الخميس، تجمعات انتخابية في ولاية فلوريدا المهمة في الاقتراع الرئاسي.

وقبل خمسة أيام فقط من الاقتراع، أجرى المرشحان تجمعاتهما في تامبا، ثاني كبرى مدن فلوريدا، في محاولة لكسب أصوات أعضاء الهيئة الناخبة البالغ عددهم 29 في الولاية التي ما تزال متأرحجة.

وتباهى ترامب بمعدلات النمو القياسية التي سجلت في الربع الثالث من العام الحالي والتي رأى فيها مؤشرا إلى أن اقتصاد بلاده، الذي تضرر جرّاء الأزمة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يتعافى.

وتمكّن ترامب (74 عاما) من هزيمة هيلاري كلينتون في فلوريدا العام 2016 لكن استطلاعا، أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" بالاشتراك مع مؤسسة "ماريست" نشر اليوم الخميس، كشف أن بايدن يتقدم بـ51 مقابل 47 نقطة في الولاية، مع هامش خطأ في الاستطلاع بـ4,4 نقاط مئوية إضافية أو ناقصة.

ويتقدم بايدن (77 عاما) في أوساط الناخبين من أصول أفريقية بشكل كبير (84-14) والنساء (57-41) والمستقلين (55-41) كما أنه المفضّل في أوساط كبار السن (53-47)، والذين يشكّلون نسبة كبيرة من الناخبين في الولاية.

وعقد بايدن، الذي يتقدّم بـ7,7 نقاط بحسب معدل للاستطلاعات الوطنية وضعته "ريل كلير بوليتيكس"، تجمّعين انتخابيين في فلوريدا بالسيارات في كل من مقاطعة بروارد ومن ثم تامبا.

وأما ترامب، فنظم تجمعا في موقف للسيارات في ملعب ريموند جيمس. وتوجّه بعدها إلى "فورت براغ" في كارولاينا الشمالية حيث سيلتقي الجنود ويختتم اليوم بتجمّع انتخابي في فاييتفيل في كارولاينا الشمالية.

وعلى غرار فلوريدا، تعد كارولاينا الشمالية ولاية أخرى متأرجحة حيث يكرّس المرشحان معظم أوقاتهما ومواردهما قبيل انتخابات الثلاثاء.

وتحظى كارولاينا الشمالية بـ15 صوتا في الهيئة الناخبة التي تضم 538 عضوا وتعد الجهة التي تقرر الفائز بالرئاسة.

واستغل ترامب، اليوم الخميس، تقرير وزارة التجارة بشأن نمو إجمالي الناتج الداخلي للربع الثالث كدليل على أن التعافي الذي وعد به من أزمة الوباء بدأ بالفعل.

وبعد أسوأ تراجع على الإطلاق، سجل الاقتصاد الأميركي معدلا سنويا مذهلا للنمو بلغ 33,1 في المئة في الربع الثالث.

وكتب ترامب على تويتر "تم إعلان رقم إجمالي الناتج الداخلي للتو. الأكبر والأفضل في تاريخ بلادنا، ولا شيء قريب من ذلك". وأضاف "العام المقبل، سيكون رائعا!!! ومع ذلك، فإن جو بايدن الناعس وزيادته الضريبية القياسية المقترحة سيقضيان على كل ذلك. أنا سعيد للغاية لصدور رقم إجمالي الناتج الداخلي الرائع هذا قبل 3 نوفمبر".

وقالت حملة بايدن إنه "من خلال تقرير اليوم، ما زلنا على مسار أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من 70 عاما".

وأضافت "نحن في حفرة عميقة، وفشل الرئيس ترامب في التصرف يعني أن النمو في الربع الثالث لم يكن كافيا تقريبا لإخراجنا منه"، مشيرة إلى أن "الانتعاش يتباطأ إن لم يكن يتوقف؛ والانتعاش الذي يحدث يساعد أولئك الذين هم في القمة، لكنه يترك عشرات الملايين من العائلات العاملة والشركات الصغيرة وراءه".