«التعاون الخليجي»: هجوم «نيس» يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف

الرياض (وام)

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع داخل كنيسة «نوتردام» في مدينة نيس الفرنسية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعبر الحجرف، في بيان له، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب الفرنسي الصديق، مؤكداً تعارض هذا الاعتداء مع ما تقضي به تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بشأن حرمة دور العبادة وعصمة دماء المدنيين.

كما أدان الاعتداء على قنصلية فرنسا في مدينة جدة وأسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية مشيداً بيقظة قوى الأمن في المملكة العربية السعودية واحتجازها للمتهم في الاعتداء.

وأكد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لجميع أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.