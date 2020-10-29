قوات أذربيجان تقترب من مدينة استراتيجية في قره باغ

باتت القوات الأذربيجانية على بعد كيلومترات قليلة من مدينة "شوشة" الاستراتيجية في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن الخميس رئيس الإقليم.

وقال اراييك هاروتيونيان، في فيديو نشر عبر فيسبوك، إنّ "العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى"، مضيفاً أنّ "الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة (...) ومن يسيطر عليها، يسيطر على أرتساخ"، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم ناغورني قره باغ.

وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومتراً من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في الإقليم، وعلى طريق تربطه بأرمينيا.

وتتيح السيطرة على شوشة، الواقعة على مرتفع، استهداف ستيباناكيرت.

وأكد هاروتيونيان، في مقطع فيديو التقط قرب كاتدرائية أرمنية تاريخية تقع في هذه المدينة، أنه "في الأيام المقبلة، يجب قلب الوضع على الجبهة ومعاقبة العدو مباشرة على أبواب شوشة". وأضاف "فلنتّحد ونقاتل معاً!".

وأعلنت الإقليم، استقلاله عن أذربيجان عقب حرب العام 1994.

واتهمت السلطات في ناغورني قره باغ، اليوم الخميس، القوات الأذربيجانية بشن قصف واسع النطاق على ستيباناكيرت التي سبق أن تعرضت لسقوط قذائف منذ عودة الاشتباكات.

وقال المسؤول المحلي الرفيع ارتاك بيغلاريان إنّ "أذربيجان استهدفت (المدينة) لعدّة ساعات، وسقطت عشرات القذائف فيها"، مشيراً إلى "إصابة مدنيين".