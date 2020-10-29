رئاسة الجزائر: حالة الرئيس تبون الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن حالة الرئيس عبد المجيد تبون الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وكتبت الرئاسة، على حسابها على موقع فيسبوك، "باشر السيد الرئيس تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وجاء في التدوينة أيضا "بعد خضوع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات".

كان الرئيس الجزائري قد نقل، أمس الأربعاء، إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة لم تكشف طبيعتها.

ونقل التلفزيون الحكومي، على موقعه على الإنترنت، عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس، «نقل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي».

ودخل الرئيس الجزائري، أول أمس الثلاثاء، وحدة علاجية متخصصة في مستشفى عسكري في العاصمة الجزائر.

كان تبون أعلن، في 24 أكتوبر الجاري، على حسابه على «تويتر»، دخوله في حجر صحي بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

كان مقرراً أن تنتهي فترة عزل الرئيس تبون أمس الأربعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطاً بفيروس كورونا أم لا.

وقررت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، تمديد الحجر الصحي الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، من الساعة 11 مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا في 11 ولاية. كما قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، فرض نفس الإجراءات في 9 ولايات جديدة كان قد رفع الحجر عنها في القرار الماضي قبل شهر.وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى،

ورصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل، بذلك، إجمالي الإصابات إلى 37 ألفا و332 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات 1949.

كما لفت إلى تسجيل 184 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 39 ألفا و819.