الأردن يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

أعلن الأردن، اليوم الخميس، تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 إلى 65385 إصابة.

كما سجلت المملكة 40 وفاة ليصبح مجموع الوفيات 740 حالة.

وذكر الموجز الإعلامي، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1260 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت البيان إلى إجراء 25558 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت، منذ بدء الجائحة وحتى الآن، مليوناً و808 آلاف و896 فحصاً.

وأعادت وزارة الصحّة التذكير بأنها تعمل حاليّاً على اعتماد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات الموجودة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة. وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

ودعت وزارة الصحة الأردنية، الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".