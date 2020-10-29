إيطاليا تسجل أكبر عدد يومي من الإصابات بكورونا على الإطلاق

سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق.

وأظهرت نشرة يومية تسجيل 26 ألفا و831 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أحصت النشرة 217 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

ويتجاوز عدد الوفيات، منذ الثلاثاء الماضي، عتبة 200 حالة في اليوم، وهو مستوى شوهد سابقا في منتصف مايو الماضي.

وهناك اتجاه آخر مثير للقلق، هو ارتفاع عدد مرضى العناية المركزة حيث بلغ 1651 مريضا، اليوم الخميس، بنسبة زيادة بلغت 7.5 بالمئة عن يوم أمس الأربعاء، وبنسبة 66 بالمئة على مدار أسبوع.

وتقول وكالة الحماية المدنية ووزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات الآن يبلغ 38 ألفا و122 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 616 ألفا و595 حالة.

وتدرس إيطاليا تشديد القيود المفروضة على الحركة، وتشمل إجراءات إغلاق على نطاق محلي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس واتجاه دول أوروبية لتشديد الإجراءات.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين حكوميين القول إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يريد أن يستغل الأسبوع المقبل لتقييم كفاءة أحدث قيود تم فرضها الاثنين قبل اتخاذ قرار بفرض قيود أخرى.

وأفادت صحيفة "ال ميساجيرو" أن إيطاليا قد تدخل مرحلة شبه الإغلاق الكامل في التاسع من نوفمبر المقبل في حال استمرت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع.

ويسعى كونتي لعدم فرض إغلاق كامل في إيطاليا لتجنب الإغلاق الذي جرى فرضه لمدة ثلاثة أشهر الربيع الماضي، مما أدى للإضرار بالاقتصاد بصورة كبيرة.