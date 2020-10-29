تنديد عربي ودولي كبير بمقتل 3 أشخاص بهجوم في نيس

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم بسكين الذي أدى اليوم الخميس، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في كنيسة "نوتردام" في مدينة نيس بجنوب فرنسا.

في ما يلي أبرز ردود الفعل:

السعودية:

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي". وأكدت "رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة".

البحرين:

دانت المملكة حادث الطعن الإرهابي وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية وجددت موقف البحرين الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة.

الكويت:

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في مدينة "نيس". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الخارجية بدولة الكويت تأكيدها، في بيان، موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه الأديان السماوية والقيم الإنسانية كافة وتجرمه القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والإرهاب.

عام مجلس التعاون الخليجي:

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته لحادث الطعن الإرهابي. وعبر الحجرف، في بيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب الفرنسي الصديق، مؤكدا تعارض هذا الاعتداء مع ما تقضي به تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بشأن حرمة دور العبادة وعصمة دماء المدنيين.

وأكد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لجميع أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

منظمة التعاون الإسلامي:

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي، مؤكدة، في بيان موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف.

الولايات المتحدة:

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تضامنه مع فرنسا وندد بمثل هذه "الاعتداءات الإرهابية" المرفوضة. وكتب ترامب، في تغريدة "قلوبنا مع شعب فرنسا. أميركا تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة". وأضاف "يجب أن تنتهي فوراً هذه الاعتداءات الإرهابية المتطرفة"، معتبراً أنه "لم يعد بإمكان أي دولة، سواء كانت فرنسا أو غيرها، أن تتسامح معها!".

الأمم المتحدة:

دان الأمين العام لمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "بشدة الاعتداء المقيت" الذي وقع اليوم الخميس في نيس في جنوب شرق فرنسا وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي من نيويورك، إن جوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.

البابا فرنسيس:

وصلى البابا فرنسيس من أجل الضحايا في وقت قال الفاتيكان إنه "لا يمكن إطلاقا القبول بالإرهاب والعنف".

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن "اعتداء اليوم زرع الموت في مكان للحب والسلوان. البابا مطلع على الوضع وعلى تواصل مع المجتمع الكاثوليكي المفجوع".

وحض الحبر الأعظم الشعب الفرنسي "للوقوف صفا واحدا لمواجهة الشر بالخير".

الاتحاد الأوروبي:

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة "أدين الاعتداء البغيض والوحشي الذي وقع (...) في نيس وأقف مع فرنسا بكل قلبي".

وأضافت "أتضامن مع ضحايا هذا العمل البغيض. تقف أوروبا بأسرها متضامنة مع فرنسا. سنبقى موحدين ومصممين في وجه الهمجية والتعصّب".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى "الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية".

وقال ساسولي، في تغريدة على تويتر "أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا".

ألمانيا:

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقوف ألمانيا إلى جانب فرنسا بعد الهجوم "الوحشي". وقالت، في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفان زايبرت "أشعر بصدمة كبيرة إزاء عمليات القتل الوحشية في الكنيسة في نيس. أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى. ألمانيا تقف مع فرنسا في هذا الوقت الصعب".

بريطانيا:

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون بالوقوف إلى جانب فرنسا في حربها ضد التطرف.

وقال، في تغريدة باللغتين الانكليزية والفرنسية "أشعر بالفزع حيال سماعي الأنباء الواردة من نيس هذا الصباح بشأن هجوم همجي على كنيسة نوتردام".

وأضاف "نتضامن مع الضحايا وعائلاتهم وتقف المملكة المتحدة بثبات مع فرنسا ضد الإرهاب وعدم التسامح".

إيطاليا:

من جانبه، دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "الهجوم الشائن"، مؤكدا أنه "لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام".

وأضاف، في تغريدة "قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب".

إسبانيا:

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نواصل الدفاع عن الحرية وقيمنا الديمقراطية والسلم وأمن مواطنينا. نقف في صف واحد ضد الإرهاب والكراهية".