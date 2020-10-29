السلطات الفرنسية تكشف معلومات أولية عن منفذ هجوم نيس

قال مصدران في الشرطة التونسية والفرنسية إن السلطات تعتقد أن المهاجم، الذي قتل ثلاثة أشخاص بسكين في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الخميس، شاب تونسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تونسي وآخر في الشرطة الفرنسية قولهما إن المشتبه به في الهجوم هو التونسي إبراهيم العويساوي، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وقال المصدر التونسي إن العويساوي ينحدر من قرية "سيدي عمر" في بوحجلة بالقيروان وكان يقيم مؤخرا في صفاقس، مشيرا إلى أن الشرطة زارت أسرته هناك اليوم الخميس.

وأوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن المهاجم دخل فرنسا مؤخراً عبر إيطاليا.

وأفادت مصادر مطلعة، وكالة فرانس برس أن المتهم وصل إلى أوروبا في قارب مع مهاجرين عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر الماضي، وأنه دخل فرنسا مطلع أكتوبر الجاري.

وعندما وصل الشاب إلى لامبيدوسا، وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه.